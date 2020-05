I fatti del giorno – Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: ministro israeliano Ashkenazi, piano di pace Usa opportunità per determinare il futuro dello Stato ebraico - Il piano di pace per il Medio Oriente del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è "un'opportunità storica per determinare il futuro dello Stato di Israele per i decenni a venire". Lo ha detto oggi il neo ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, durante la cerimonia di insediamento presso la sede del ministero degli Esteri a Gerusalemme. Il piano "Peace to prosperity", illustrato lo scorso 28 gennaio da Trump, sarà portato avanti "responsabilmente, in coordinamento con gli Stati Uniti, salvaguardando al contempo gli accordi di pace e gli interessi strategici di Israele", ha spiegato il nuovo capo della diplomazia di Gerusalemme. Nel suo discorso, Ashkenazi, esponente del partito Kahol Lavan (Blu e bianco), ha invitato a salvaguardare l'alleanza con Egitto e Giordania, con cui Israele ha firmato un trattato di pace rispettivamente nel 1979 e nel 1994. "Sono gli alleati più importanti nell'affrontare le sfide nella regione", ha detto il ministro, riferendosi a Egitto e Giordania. (segue) (Res)