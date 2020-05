I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: ministero degli Esteri, reazione decisa in caso di azioni Usa contro petroliere iraniane - Teheran reagirà con decisione a eventuali azioni statunitensi contro le petroliere iraniane. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Mousavi, come riferisce l'agenzia stampa "Irna". La dichiarazione arriva dopo che qualche giorno fa un alto funzionario dell'amministrazione del presidente Donald Trump ha riferito alla stampa internazionale che gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione una risposta alla spedizione di carburante dell'Iran verso il Venezuela colpito dalla crisi. Non sono tuttora chiare e le contromisure che Washington sta valutando. Mousavi ha evidenziato che gli Stati Uniti non hanno il diritto di agire contro imbarcazioni iraniane in acque libere e di creare ostacoli al commercio internazionale con la scusa di sanzioni illegali. Il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif si è già rivolto al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, definendole "illegali, provocatorie e pericolose" le minacce degli Stati Uniti e qualificandole di "pirateria marittima". Secondo il servizio di monitoraggio Marine Trafic, negli scorsi giorni cinque navi petroliere iraniane sarebbero salpate alla volta del Venezuela. Le dichiarazioni del ministero degli Esteri iraniano, seguono le parole pronunciate ieri sera, dalla Guida suprema dell'Iran, ayatollah Ali Khamenei, il quale ha ribadito che gli Stati Uniti "saranno espulsi dalla Siria e dall'Iraq" dove sono presente "in modo illegale". Parlando nel corso di una riunione in videoconferenza con gli studenti iraniani, Khamenei ha dichiarato: "Sicuramente, gli americani non rimarranno in Iraq e in Siria e saranno espulsi. in quanto gli americani hanno sostenuto il terrorismo". (segue) (Res)