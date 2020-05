I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran-Iraq: Rohani e Salih sottolineano l'importanza dei legami bilaterali - Il presidente iraniano Hassan Rohani e l'omologo iracheno Barham Salih si sono intrattenuti in un colloquio telefonico in cui hanno sottolineato l'importanza delle relazioni bilaterali tra Teheran e Baghdad. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Irna". Rohani si è detto soddisfatto del successo del processo politico che ha portato alla formazione dell'esecutivo di Mustafa al Kadhimi in Iraq, aggiungendo che il suddetto processo segnerà il ritorno di quest'ultimo a un ruolo significativo nel paese. Il presidente iraniano ha ribadito il sostegno al paese vicino preservando la sovranità dell'Iraq e ponendo fine all'influenza di potenze straniere. Il capo dello Stato iracheno Salih ha da parte sua evidenziato l'importanza degli sforzi per promuovere la cooperazione tra Teheran e Baghdad e sottolineato la necessità di interrompere l'influenza degli attori stranieri in Iraq e nel resto della regione. (segue) (Res)