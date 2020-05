I fatti del giorno – Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele-Cina: media Gerusalemme, Pechino non invierà squadra investigativa per morte ambasciatore - Pechino non invierà la squadra investigativa per far luce sul decesso dell'ambasciatore della Cina a Tel Aviv, Du Wei, avvenuto domenica 17 maggio. Lo riferisce l'emittente israeliana "Kan", secondo cui il portavoce del ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che Wei è morto per "motivi di salute", sulla base delle prime indagini della Cina. In precedenza, il quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post” ha riferito dell'invio di una squadra investigativa speciale in Israele per indagare sulla morte improvvisa dell'ambasciatore Wei. Secondo il quotidiano il team sarebbe stato accompagnato da un membro della famiglia di Du e avrebbe dovuto occuparsi delle pratiche relative al rimpatrio del corpo del diplomatico. La polizia israeliana, intanto, continua a indagare sul caso. (segue) (Res)