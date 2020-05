I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano-Francia: ministro Esteri riceve ambasciatore Foucher, focus su Cedre e mandato Unifil - Il ministro degli Esteri libanese, Nassif Hitti, ha incontrato oggi l'ambasciatore di Francia a Beirut, Bruno Foucher, con cui ha discusso dell'attuazione delle indicazioni della conferenza di Parigi dell'aprile 2018 (Cedre) e del rinnovo annuale del mandato della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil). Colpito dalla più grave crisi economica e finanziaria degli ultimi 30 anni, il governo libanese ha presentato lo scorso aprile un piano di risanamento e di recupero, che prevede oltre 20 miliardi di dollari in aiuti esteri. In particolare, l'erogazione di 11 miliardi, approvati nel 2018 durante la conferenza Cedre, è subordinata all'approvazione da parte dell'esecutivo di un piano di riforme strutturali ed economiche. Altri 10 miliardi circa dovrebbero, inoltre, essere stanziati dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Per quanto riguarda il rinnovo del mandato di Unifil, atteso il prossimo agosto, due settimane fa, Israele aveva chiesto importanti cambiamenti del mandato di Unifil. La missione è nata nel 1978 per sovrintendere al ritiro israeliano dal Libano e al rispetto del cessate il fuoco, dopo la Seconda guerra del Libano, combattuta nell'estate del 2006 tra le forze di difesa israeliane (Idf) e il movimento sciita libanese Hezbollah. (Res)