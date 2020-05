I fatti del giorno – Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: forze Gna, entrati in possesso sistema difesa aerea russo Pantsir ad al Watiya - Le forze fedeli al Governo di accordo nazionale libico (Gna) che questa mattina verso le 8 ora italiana sono entrate all'interno della base aerea di Al Watiya hanno trovato in uno degli hangar dello scalo il sistema aereo Pantsir di fabbricazione russa, usato dalle forze del generale Khalifa Haftar per difendere la struttura. Lo ha annunciato l'operazione "Vulcano di Rabbia" con una serie di video diffusi sui social nei quali annuncia di essere entrato in possesso di uno di questi sistemi di difesa aerea trovati nella base. "Lo abbiamo trovato montato su di un camion con delle istruzioni d'uso in lingua araba", si legge in una nota dell'ufficio stampa di "Vulcano di Rabbia". Il sistema missilistico Pantsir è una famiglia di missili semoventi terra-aria di media portata e di artiglieria antiaerea. A partire dalla prima versione di Pantsir-S1, è prodotto dall'ufficio di progettazione strumenti Kbp di Tula, in Russia, ed in Libia è in uso alle forze del generale Haftar. (segue) (Res)