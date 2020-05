I fatti del giorno – Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Marzouk (Machrou Tounes), non ci sono ragioni per lasciare chiuse le moschee - In Tunisia, dopo la riapertura della gran parte degli spazi pubblici e con il miglioramento della situazione sanitaria, non c’è motivo di lasciare chiuse le moschee. Lo ha detto il presidente del partito Machrou Tounes, Mohsen Marzouk, sottolineando che i luoghi di culto devono essere disinfettati e devono essere forniti gli strumenti di protezione, nel rispetto del distanziamento. “Per indossare le mascherine durante le preghiere è necessarie seguire le indicazioni degli esperti”, ha proseguito Marzouk. Lo scorso 13 maggio, la commissione scientifica per la lotta contro il coronavirus ha dichiarato che “la riapertura delle moschee è al momento inappropriata data la vivacità della diffusione della pandemia Covid-19”. Alla riunione hanno preso parte il ministero degli Affari religiosi, Ahmed Adhoum, il titolare del dicastero della Salute pubblica, Abdellatif Mekki, imam e associazioni religiose. "La sospensione della preghiera collettiva è finora giustificata", ha sottolineato la commissione, secondo cui "qualsiasi riapertura delle moschee è attualmente rischiosa" a causa della Covid-19. Secondo la commissione, la misura potrebbe essere modificata in base all'evoluzione della situazione epidemiologica nel paese. Le moschee sono chiuse dal 13 marzo scorso, in seguito alla decisione del primo ministro, Elyes Fakhfakh. Le dichiarazioni di Marzouk giungono a pochi giorni dalla conclusione del mese sacro del digiuno per i musulmani, il Ramadan. (segue) (Res)