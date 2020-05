Scuola: Campidoglio, c'è tempo fino al 21 maggio per Isee nuove iscrizioni a nidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale "ricorda che c'è tempo fino al 21 maggio per consegnare la dichiarazione Isee per completare le nuove iscrizioni ai nidi capitolini per l'anno 2020-21". "Per agevolare le famiglie - si legge in una nota del Campidoglio - l'amministrazione ha infatti disposto la possibilità di presentare la domanda entro il 17 aprile scorso anche senza allegare contestualmente la dichiarazione Isee, da poter consegnare successivamente. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Roma Capitale". (Com)