Coronavirus: Majorino (Pd), Fontana crede di aver lavorato bene, serve commissariamento di Regione Lombardia

- Per l'europarlamentare Pd Pierfrancesco Majorino è necessario commissariare la Regione Lombardia per gestire l'emergenza coronavirus. Una richiesta che l'esponente dem ribadisce dopo che il governatore Attilio Fontana ha detto di non avere "alcun tipo di peso sulla coscienza". "Fontana dice che dorme sonni tranquilli e sinceramente non ne dubito. Anzi, di più: credo che alla base della resa di Regione di fronte al Covid vi sia proprio questa sicumera, questa strafottenza del credere di aver lavorato bene", commenta Majorino in una nota. "È esattamente la ragione per cui insisto sul commissariamento. Perché non cambieranno, questi signori, oggi e nei prossimi mesi, per nulla le proprie scelte e il proprio atteggiamento", aggiunge l'europarlamentare Pd. "Meglio, molto meglio, veder gestire l'emergenza (che dura e durerà ovviamente) da un tecnico, da un medico lombardo, piuttosto che da un mediocre esponente della giunta attuale", conclude Majorino. (Rem)