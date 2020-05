Dote scuola: Rizzoli, in Lombardia proroga termini presentazione domande fino al 30 giugno, anche per materiale didattico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per venire incontro alle migliaia di famiglie che usufruiscono del contributo Dote Scuola, abbiamo deciso - in considerazione degli eventi straordinari di questi mesi e che hanno stravolto le nostre abitudini - di concedere una proroga eccezionale dei tempi di presentazione della domanda da parte dei cittadini per la Dote scuola. Per questo motivo abbiamo deciso di posticipare di un mese la scadenza. Le domande potranno essere presentate non più entro il 29 maggio bensì, entro le ore 17.00 del 30 giugno". Lo annuncia inun comunicato l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Melania Rizzoli. "Tengo a precisare - ha proseguito l'assessore Rizzoli - che al momento non si segnalano particolari disagi e che, anzi, facendo un raffronto con l'anno precedente, le domande pervenute fino ad oggi sono in linea con quanto accadeva nel 2019". "Immaginando tuttavia le difficoltà di alcuni nuclei famigliari nell'ottenere la certificazione ISEE - ha continuato - abbiamo comunque ritenuto ragionevole prevenire spiacevoli situazioni indipendenti dalla volontà dei cittadini". "Indipendentemente dal nuovo termine previsto dalla proroga - ha concluso l'assessore regionale - invitiamo tutte le famiglie che intendono presentare domanda a richiedere il prima possibile la certificazione ISEE e a completare l'iter della domanda". (Com)