Nepal: Consiglio del turismo raccomanda sostegno ai lavoratori e incentivi ai viaggi interni (2)

- A causa della pandemia il governo è stato costretto ad annullare la campagna per l’anno del turismo Visit Nepal 2020, con la quale puntava ad attrarre due milioni di turisti internazionali, quasi il doppio rispetto al 2019 (1,17 milioni) e ad avviare un quinquennio di sviluppo di un settore cruciale per l’economia nazionale, con l’obiettivo di arrivare entro la fine dell’anno fiscale 2023-24 a una quota del turismo del dieci per cento del prodotto interno lordo. L’emergenza sanitaria ha già cancellato l’alta stagione di quest’anno per le scalate all’Everest, da marzo a maggio, ma il danno si prospetta di lunga durata ed esteso a una vasta gamma di servizi, dai trasporti alla ricettività alberghiera, dalla ristorazione all’alpinismo. (segue) (Inn)