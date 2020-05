Nepal: Consiglio del turismo raccomanda sostegno ai lavoratori e incentivi ai viaggi interni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Santa Bir Lama, presidente della Nepal Mountaineering Association (Nma), ha recentemente avvertito che il Nepal potrebbe impiegare anni per riprendersi dal crollo del turismo causato dalla pandemia. Lama ha sottolineato che “l’alpinismo è legato agli alberghi, ai tour e al trekking,” che non si può “rilanciare il segmento dell’alpinismo a meno che tutti questi segmenti e l’intero settore turistico non si riprendano” e che è difficile perfino quantificare le perdite. Secondo il presidente dell’associazione, in assenza di alpinisti, sarebbe opportuno “accelerare la pulizia delle diverse montagne”, ovviamente “una volta contenuto il virus”, anche perché “il governo ha abbastanza fondi stanziati per questo scopo” e “la campagna di pulizia delle montagne creerà anche nuovi posti di lavoro”. Per quanto riguarda il sostegno al settore, “il governo dovrebbe introdurre pacchetti di aiuti destinati all’intera industria turistica”, ha suggerito Lama, riguardanti in particolare le imposte, i pagamenti alle banche e i canoni di locazione. (Inn)