Grecia: campionato di calcio potrebbe riprendere tra il 6 e il 7 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Souper Ligka Ellada, massima serie del campionato greco di calcio, riaprirà i battenti molto probabilmente a partire dai primi giorni di giugno. E’ questa la proposta concordata dalla Lega ellenica che sarà presentata al governo, secondo quanto riferito dal quotidiano di Atene “Kathimerini”. Le partite valide per i playoff dovrebbero dunque disputarsi tra il 6 e il 7 giugno. I 14 club della massima serie hanno concordato di intensificare gli allenamenti per tornare in campo nel primo fine settimana di giugno. A metà marzo, quando è iniziato il regime di quarantena, la Souper Ligka Ellada aveva completato la sua stagione regolare, con 10 di partite in sospeso tra playoff e 7 per i play-out. Le partite saranno giocate a porte chiuse e in conformità con i protocolli sanitari concordati con le autorità.(Gra)