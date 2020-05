Sanità: Ciacciarelli (Lega), riconvertire presidi ospedalieri di Pontecorvo e Anagni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprire immediatamente le strutture ospedaliere dismesse di Pontecorvo ed Anagni: ecco cosa bisogna fare. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Nel discorso di Zingaretti di giovedì scorso - aggiunge - quando si è degnato di ricomparire in consiglio regionale, il presidente della Regione Lazio ha dichiarato che ha stretto accordi con le strutture alberghiere del Lazio per reperire oltre 200 posti letto. Ora io mi chiedo, invece di sperperare fondi per adattare ed attrezzare questi edifici perché non li investe per ristrutturare e riconvertire i presidi ospedalieri del Lazio? In questo caso quelli di Ponecorvo ed Anagni, strutture fondamentali per un'utenza così grande come quella della provincia di Frosinone". (Com)