Nord Macedonia: conclusa senza accordo la riunione sulla data delle prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa senza nessun accordo la riunione dei leader politici della Macedonia del Nord indetta dal capo dello Stato, Stevo Pendarovski, per discutere la data delle prossime elezioni. Secondo quanto riporta la stampa locale, si tratta del secondo incontro sul tema dopo quello dello scorso 12 maggio. Il partito d'opposizione Vmro-Dpmne ha proposto una data compresa tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, mentre il partito Sdsm di Zoran Zaev ha proposto la fine di giugno come periodo per il prossimo voto parlamentare. Nei giorni scorsi le autorità sanitarie hanno messo a punto un protocollo che definisce le misure di sicurezza da applicare per l'organizzazione delle elezioni. (segue) (Mas)