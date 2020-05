Nord Macedonia: conclusa senza accordo la riunione sulla data delle prossime elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento è stato stilato dalla Commissione di Stato per le malattie infettive e stabilisce che sarà obbligatorio indossare dispositivi sanitari protettivi e tenere la distanza di sicurezza contro una possibile diffusione del Covid-19, oltre che operare una disinfezione sistematica degli spazi utilizzati per il processo elettorale. Il ministro macedone della Sanità, Venko Filipce, ha auspicato nei giorni scorsi che le autorità competenti rispettino tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza dei cittadini. "Questo protocollo è stato approvato all'unanimità dai membri della Commissione e deve essere rispettato nella sua interezza, senza eccezioni, per la tutela della salute delle persone", ha dichiarato Filipce in una conferenza stampa tenuta a Skopje lo scorso 14 maggio. (Mas)