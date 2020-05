Coronavirus: De Lise (Ungdcec), commercialisti forza invisibile del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La categoria professionale dei dottori commercialisti è la forza invisibile che fa da collante tra i cittadini, le imprese e lo Stato: istruiamo i contribuenti sulle regole fiscali e siamo ogni giorno in prima linea al fianco degli imprenditori per guidarli e supportarli nell'interpretazione delle norme, nella programmazione aziendale e pianificazione fiscale. L'obiettivo comune è quello di preservare il valore delle aziende italiane, che formano, insieme ai lavoratori autonomi, il Pil del Paese. Per questo, vogliamo essere protagonisti della ripartenza dell'Italia: chiediamo al governo di coinvolgerci in questa fase perché con le nostre competenze tecniche e la conoscenza del tessuto imprenditoriale, possiamo ridurre le distanze tra il Legislatore e i cittadini e, in tal modo, evitare possibili problematiche legate all'applicazione normativa". Lo ha affermato in una nota Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. (Ren)