Speciale scuola: Salvini, governo si svegli su paritarie a rischio chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Lega Matteo Salvini denuncia che dal governo non c'è "nessun atto concreto per le scuole paritarie che non sono scuole per ricchi: con i loro 900 mila allievi, 120 mila strutture, 180 mila lavoratori tra insegnanti e personale rappresentano un settore fondamentale per la società, le famiglia e il mondo dell’istruzione". Il leader del Carrocio quindi afferma: "Siamo al loro fianco nello sciopero proclamato per il 18 e 19 maggio prossimi: il rischio per loro è scomparire a settembre. Non hanno più soldi per pagare gli insegnanti e il mantenimento delle strutture. Il governo e maggioranza - sollecita Salvini - si sveglino e sostengano i nostri emendamenti al decreto scuola per un fondo dedicato e la possibilità di accedere a una quota del 10 per mille". (Rin)