Speciale scuola: Francia, ministro Istruzione Blanquer, 70 casi positivi in 40 mila scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia dall'uscita dalla quarantena, iniziata l'11 maggio, a oggi sono stati riscontrati 70 casi positivi al coronavirus in 40 mila scuole. Lo ha reso noto il ministro dell'Istruzione, Jean-Michel Blanquer, ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rtl". Gli istituti in cui si sono verificati questi casi hanno chiuso per ragioni di sicurezza. Blanquer ha sottolineato la "prudenza" mostrata dalle autorità nella gestione dei casi e la rigida "applicazione del protocollo sanitario". "Molti medici hanno detto che è meno pericoloso andare a scuola che restare in casa. I nostri figli non devono essere vittime collaterali delle misure sanitarie", ha dichiarato il ministro. Blanquer ha detto che la sua "prima preoccupazione" è quella di evitare le conseguenze psicologiche e alimentari legate all'assenza dei giovani dalle scuole. (Frp)