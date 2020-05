Speciale scuola: in Aula arriva il decreto Scuola, mercoledì mozione sfiducia a Bonafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mozione di sfiducia al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e decreti Covid e Scuola: sono questi i principali punti all'ordine del giorno dell'Aula del Senato, dove questa settimana è atteso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per una informativa urgente sulla fase due dell'emergenza coronavirus. L'Assemblea di palazzo Madama tornerà a riunirsi martedì, alle 16.30, per le comunicazioni del presidente Elisabetta Casellati sul calendario dei lavori. A seguire, alle 17, si svolgerà l'intervento del premier Conte. La giornata più incandescente sarà però quella di mercoledì 21. Alle 9.30, infatti, si aprirà la seduta sulla mozione di sfiducia al ministro Bonafede presentata dal centrodestra per la vicenda delle nomine al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e per le scarcerazioni legate all'emergenza Covid-19 e questa sarà anche un vero e proprio banco di prova per la maggioranza. (Rin)