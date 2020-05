Speciale scuola: Azzolina, cultura ha un ruolo centrale nella lotta alla mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura ha un ruolo centrale nella lotta alla mafia: lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in un post su Facebook nel quale ringrazia la professoressa Maria Falcone, sorella del magistrato eroe Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia il 23 maggio 1992, "per lo straordinario lavoro che fa da anni come presidente della 'Fondazione Falcone', per ricordare le gesta di tutti coloro che hanno dato la vita al servizio dello Stato, nella lotta alle mafie". Il ministro, poi, aggiunge: "È per me un onore in qualità di ministra dell’Istruzione poter lavorare attraverso il ministero con lei e la Rai alla settimana di celebrazioni che inizia oggi, con una serie di programmi tv sulle reti pubbliche volti anche ad educare le nuove generazioni alla cultura della legalità e del rispetto delle regole - continua -. Giovanni Falcone diceva che 'Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana'. Una dedizione - conclude Azzolina - che ha dimostrato con i fatti e che deve ispirarci, nel nostro piccolo, nella vita di tutti i giorni. Abbiamo una grande responsabilità, perché la cultura ha un ruolo centrale nella lotta alla mafia. Di questo dobbiamo sempre essere consapevoli" (Rin)