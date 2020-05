Misano Adriatico (Rn): ruba prosciutti e si dichiara cleptomane, denunciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scoperti a rubare salumi in un supermercato, la donna tenta di giustificarsi definendosi cleptomane con tanto di dichiarazione sanitaria che per lei le sarebbe valsa a “scriminante”. Ma in due sono stato lo stesso denunciati dai carabinieri della compagnia di Riccione. I militari erano intervenuti nei pressi di un supermercato di Misano Adriatico e hanno scoperto due fratelli, un 51enne e una 48enne già noti alle forze dell’ordine, che si sarebbero appropriati di un prosciutto. Alla vista dei carabinieri, la donna avrebbe tanto di nascondere l’insaccato sotto l’auto, una Mercedes, finendo però per essere scoperta. Alle domande dei militari, la signora ha mostrato la “carta” con la diagnosi. Che però non è valsa a evitare a lei e al fratello la denuncia. (Ren)