Varese: tiene in auto coltello asiatico da combattimento, denunciato 21enne di Cassano Magnago

- In auto teneva un coltello da combattimento di 22 centimetri. Per questo un ventunenne di Cassano Magnago (Varese) è stato denunciato ieri dagli agenti del commissariato di Gallarate per porto abusivo di oggetto atto ad offendere. Il giovane, M. G., era alla guida di una Renault Clio in via XXIV maggio, quando è stato fermato dalla volante per un normale controllo. Gli agenti, vedendo il 21enne innervosito e preoccupato, hanno deciso di perquisire lui e l’auto, all’interno della quale, nel vano portaoggetti lato passeggero, hanno trovato il coltello a lama ricurva a mezzaluna, modello “Karambit”, per una lunghezza complessiva di 22 centimetri, con foderina copri lama e impugnatura ergonomica. L’arma, originaria del Sud-est asiatico (Indonesia e Filippine), è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. (com)