Speciale difesa: Libia, forze Gna attaccano sistema di difesa aerea Lna a sud di Sirte

- Le forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) hanno annunciato di aver lanciato attacchi aerei a sud di Sirte, in cui sono riusciti a distruggere un sistema di difesa aerea dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) guidato da Khalifa Haftar. "L'aeronautica militare ha condotto all'alba di lunedì attacchi aerei sulle forze di Haftar in un'area 6 chilometri a sud dell'aeroporto 70 su al-Rawagha Road a sud di Sirte", ha dichiarato Mohamed Qanunu, portavoce delle forze del Gna, in un comunicato stampa. "Gli attacchi aerei hanno distrutto un sistema missilistico Pantsir di fabbricazione russa con un sistema di disturbo elettronico che avrebbe sostenuto le forze di Haftar", ha aggiunto Qanunu. Le forze della Gna hanno annunciato sabato di aver effettuato diversi attacchi aerei all'interno della base controllata dall'Lna di al-Watiya, a sud-ovest di Tripoli, rilevando che gli attacchi aerei "hanno portato alla distruzione di due sistemi missilistici Pantsir di fabbricazione russa, tre veicoli armati e un deposito di munizioni". (Lit)