Speciale difesa: Libia, forze Gna prendono il controllo della base di Al Watiya"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale libico Osama Jweili, capo della zona militare dell'ovest della Libia per conto dell'operazione "Vulcano di Rabbia" del Governo di accordo nazionale (Gna), l'organo esecutivo riconosciuto dall'Onu con sede a Tripoli, ha annunciato la conquista della base aerea di Al Watiya, circa 65 chilometri a sud-est della capitale libica. Se confermata, l'informazione rappresenterebbe uno sviluppo notevole nel conflitto in corso dal 4 aprile 2019 perché la struttura in questione era una delle ultime roccaforti dell'Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar. La caduta di Al Watiya consentirebbe alle forze di Tripoli di concentrarsi sulla presa della città di Tarhuna, circa 80 chilometri a sud-ovest di Tripoli, e sulla conquista di tutta la Tripolitania. Mustafa al Majai, uno dei portavoce dell'operazione "Vulcano di Rabbia", ha confermato alle emittenti televisive panarabe di aver assunto il controllo della base dopo una serie di attacchi sferrati nei giorni scorsi; attacchi che hanno consentito di mettere fuori uso i sistemi di difesa aerea presenti in loco. In queste ore, inoltre, circola sui social media un video delle forze di Tripoli girato all'interno della base a conferma della della sua conquista da parte delle forze del Gna. (Lit)