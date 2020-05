Speciale difesa: inviate forze lotta chimico-batteriologica nel territorio russo di Krasnoyarsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un distaccamento delle forze di reazione agli attacchi chimici radioattivi e biologici sarà trasferito nel Territorio di Krasnoyarsk (Siberia) per combattere la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Difesa della Federazione russa. Il dicastero ha formato un distaccamento consolidato per l'assistenza alla regione del bacino dello Enisej settentrionale su istruzione del presidente Vladimir Putin e del ministro della Difesa, Sergej Shoigu. "Gli aerei IL-76 dell'aviazione da trasporto militare delle Forze aerospaziali russe hanno trasferito personale e attrezzature militari speciali dagli aeroporti della regione di Mosca Kubinka e Chkalovskij al centesimo reggimento, al fine di fornire materiale e tecnico alle forze armate", ha riferito il ministero della Difesa. In totale, sono stati effettuati 20 voli, per il trasporto di 60 militari e 55 unità di equipaggiamento. In totale, oltre 200 militari saranno coinvolti nel lavoro di contrasto all’epidemia, tra cui 77 medici e specialisti. Nel distretto dello Enisej verrà dispiegato un ospedale da campo con la capacità di un migliaio di posti letto. (Rum)