Speciale difesa: comitato Regno Unito, consigliere Sicurezza nazionale si concentri su coronavirus

- Il presidente del comitato per la Difesa della Camera dei comuni del Regno Unito Tobias Ellwood ha dichiarato che Mark Sedwill dovrebbe rinunciare al suo ruolo alla direzione del servizio civile per concentrarsi sulla gestione della risposta alla crisi di coronavirus. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico "The Times", Ellwood ha sollecitato il premier Boris Johnson ad una revisione dell'approccio governativo per rispondere in modo adeguato ai diversi rischi della pandemia di coronavirus. L'ex premier britannico Theresa May aveva accettato che Sedwill rimanesse il principale consigliere per la Sicurezza nazionale quando l'aveva nominato capo di gabinetto nel 2018. Il doppio ruolo, ritenuto molto controverso all'epoca, doveva essere solo temporaneo. Quando Johnson ha sostituito May lo scorso luglio ha deciso di permettere a Sedwill di mantenere entrambe le posizioni. Tuttavia i rapporti tra Sedwill e il consigliere del governo Dominic Cummings si sono dimostrate tese. (Rel)