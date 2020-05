Speciale difesa: il governo tedesco approva le vendite di armi a paesi coinvolti nel conflitto in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 20 gennaio e il 3 maggio scorso, il governo federale della Germania ha approvato vendite di armi ai paesi coinvolti nella guerra in Libia per 331 milioni di dollari. È quanto reso noto dal ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco nella risposta a un'interrogazione presentata dal gruppo di La Sinistra al Bundestag. Come riferisce l'emittente radiofonica “Deutsche Welle”, il governo federale ha concesso la licenza all'esportazione di armi e materiali tedeschi all'Egitto per 308,2 milioni di euro. Le vendite di armi destinate alla Turchia e agli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto un valore rispettivamente di 15,1 e 7,7 milioni di euro. Nel conflitto in Libia, la Turchia sostiene il Governo di accordo nazionale, presieduto da Fayez al Sarraj, mentre Egitto ed Emirati si schierano con l'autoproclamato Esercito nazionale libico, comandato dal generale Khalifa Haftar. (Geb)