Speciale difesa: Siria, catturati quattro dei 7 membri dello Stato islamico evasi dal carcere di Al Houl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze democratiche siriane (Fds) hanno catturato quattro dei sette detenuti dello Stato islamico evasi ieri, 17 maggio, dal carcere di Al Houl, nel governatorato di Al Hasaka in Siria nord-orientale. Prosegue la caccia ai restanti tre evasi. L'agenzia di stampa siriana "Sana" e un portavoce delle Fds, Marwan Qamishlo, hanno dichiarato che i prigionieri sono fuggiti da una prigione nella periferia della città di Al-Houl, dove si trova un vasto campo in cui sono vivono decine di migliaia di vedove e figli dei terroristi. La prigione è separata dal campo. Le autorità curde attualmente gestiscono più di 24 centri di detenzione sparsi in tutta la Siria nord-orientale, dove si trovano circa 10 mila militanti dello Stato islamico. Circa 2 mila detenuti sono stranieri e i loro paesi di origine hanno rifiutato di prenderli in consegna. Tra i detenuti stranieri vi sarebbero circa 800 europei. Gruppo ribelle a maggioranza curda, le Fds combattono l'autoproclamato califfato in Siria con il sostegno della coalizione internazionale contro il terrorismo, guidata dagli Stati Uniti. (Res)