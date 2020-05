Scuole: Rampelli (Vcp-Fd'I), su paritarie appelli caduti nel vuoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo è pienamente consapevole che sulle paritarie sta giocando sporco, il sostegno agli istituti paritari o a quelli privati e agli asili 0-6 anni è irrisorio oppure interamente demandato alle Regioni, senza linee guida unificanti. Come se la pandemia che ha imposto la chiusura delle attività fosse regionalizzata. Conte esca allo scoperto e non lasci totale autonomia a un ministro pasdaran che evidentemente percepisce le scuole paritarie e quelle private come un fastidio, nonostante siano contemplate dalla Costituzione. E' quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia (Fd'I). "O forse intende ricattarle per assicurarsi lo spostamento politico in blocco di tutta l'area cattolica che, giustappunto oggi attraverso la Cei, esprime preoccupazione è sdegno denunciando un realistico rischio chiusura per tutto il settore sussidiario della scuola italiana? Se non si trattasse di ricatto impietoso e vigliacco una domanda s'impone: perché contestualmente il ministro Azzolina e il premier Conte non varano un decreto per assumere nuovi insegnanti, nuovi dirigenti scolastici, nuovo personale Ata, ristrutturare urgentemente le scuole per aumentare la loro capienza - al netto del distanziamento - da settembre, in modo da poter accogliere le centinaia di migliaia di studenti e bambini che vengono seguite da paritarie e private? Perché l'ordine del giorno proposto e approvato alla Camera non viene trasformato in atti conseguenti dal Governo? Cosa si nasconde dietro questa ostilità, pregiudizio ideologico o vergognoso ricatto?", aggiunge.(Rin)