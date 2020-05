Portogallo: ministro della Sanità, serve rispetto delle regole per graduale allentamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un dovere rispettare scrupolosamente le regole poste dalle autorità sanitarie anche in questo periodo di allentamento: lo ha sottolineato il ministro della Sanità portoghese, Antonio Lacerda Sales, intervenendo nella conferenza imprenditoriale per fare il punto sulla situazione legata al coronavirus. "Non possiamo escludere che ogni nostra azione possa avere un impatto sugli altri e per questo dobbiamo continuare a rispettare scrupolosamente le regole in modo da continuare tutti ad essere agenti di salute pubblica", ha affermato il ministro. Secondo Lacerda Sales, tutto il graduale processo di allentamento "è un cammino che percorriamo collettivamente con coscienza, responsabilità e senso civico". Secondo quanto dichiarato dalla direzione nazionale della salute, in Portogallo sono al momento 29.209 i contagiati da coronavirus. (Spm)