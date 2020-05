Imprese: Ferraris (Terna), è stato un onore guidare Terna in questi tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi tre anni Terna ha esercitato un ruolo centrale come abilitatore della transizione energetica in atto, continuando ad investire per assicurare una rete elettrica sempre più moderna, efficiente, flessibile e sostenibile. Così l’amministratore delegato della società, Luigi Ferraris, durante l’assemblea degli azionisti odierna. “Per me è stato un onore guidare Terna in questi tre anni: un periodo caratterizzato da una trasformazione epocale del settore energetico in Italia, in Europa e nel mondo, verso la completa decarbonizzazione e il pieno utilizzo delle fonti rinnovabili”, ha detto, sottolineando l’impegno della società per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in condizioni di qualità ed efficienza ottimale per famiglie e imprese. Al termine di questi tre anni, ha aggiunto Ferraris, tutti i principali indicatori economici e finanziari “hanno mostrato un rilevante aumento”. (Com)