Pozzo d'Adda: Corte d'Assise Milano condanna a 23 anni imputato per femminicidio

- È stato condannato a 23 anni di reclusione Carmelo Fiore, 46enne imputato per l'omicidio volontario pluriaggravato della compagna di 20 anni più giovane, strangolata al culmine di una lite domestica a Pozzo d'Adda (MI) il 24 settembre del 2019. Lo ha deciso la prima Corte d'Assise di Milano, innalzando di un anno la pena, rispetto a quanto richiesto dal pm Maura Ripamonti durante la requisitoria. Il collegio, presieduto dal giudice Ilio Mannucci Pacini, dopo quasi due ore di camera di consiglio ha inoltre disposto per il 46enne l'interdizione perpetuata dai pubblici uffici, la libertà vigilata di 3 anni a pena espiata e il pagamento delle provvisionali per un totale di 290 mila euro nei confronti dei famigliari (200 mila euro ai due figli piccoli della vittima, 50 mila euro all'ex marito e 10 mila euro a testa a padre, madre e due fratelli). (Rem)