Scuola: Delrio (Pd), per paritarie impegno in Parlamento

- Le scuole paritarie sono un importante pilastro del sistema scolastico nazionale oltre che garanzia della libertà di scelta educativa. Lo afferma il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio. "Le forti preoccupazioni espresse in queste ore sulla capacità di superare le difficoltà economiche indotte dalle conseguenze del coronavirus vanno raccolte. In Parlamento ci adopereremo per soluzioni che possano sostenere con più forza questi istituti nel loro servizio alla comunità nazionale", aggiunge.(Rin)