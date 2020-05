India: ministro Finanze, pacchetto di stimolo punta a creare domanda riattivando l’impresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presentazione si è articolata in cinque tranche: misure per le aziende, specialmente di ridotte dimensioni; misure per le categorie vulnerabili; agricoltura; industria; riforme. Alle micro, piccole e medie imprese andranno seimila miliardi di rupie (oltre 73 miliardi di euro), di cui la metà per prestiti gratuiti, più un’infusione di 500 miliardi di rupie (poco più di sei miliardi di euro) nei fondi dedicati. Altri 300 miliardi di rupie (3,66 miliardi di euro circa) sosterranno la liquidità delle istituzioni finanziarie non bancarie. A ciò si aggiungono garanzie sui titoli per il mercato primario per 450 miliardi di rupie (quasi 5,5 miliardi di euro). Per i datori di lavoro sono previste riduzioni del 25 per cento delle aliquote sulle ritenute e sulle deduzioni alla fonte sui pagamenti non salariali nei fondi di previdenza e del due per cento, dal 12 al dieci per cento, dei contribuiti previdenziali. Alle compagnie elettriche in crisi di liquidità andranno 900 miliardi di rupie (poco più di un miliardo di euro). Alle compagnie edili sarà concessa una proroga di sei mesi per i lavori autorizzati. Per quanto riguarda l’economia rurale, 30 milioni di coltivatori beneficeranno di una moratoria di tre mesi su prestiti per 4.220 miliardi di rupie (quasi 51,5 miliardi di euro). Due milioni e mezzo di persone saranno raggiunti dal programma di carte di credito Kisan Credit Cards con un limite massimo di 25 mila rupie (305 euro circa). Agli Stati sono stati forniti attraverso il Fondo per lo sviluppo delle infrastrutture rurali 42 miliardi di rupie (oltre 512 milioni di euro). (segue) (Inn)