India: ministro Finanze, pacchetto di stimolo punta a creare domanda riattivando l’impresa (4)

- Il capitolo di spesa più importante per l’agricoltura è costituito da mille miliardi di rupie (oltre 12 miliardi di euro) destinati a un fondo di nuova istituzione per le infrastrutture agricole. Altri cento miliardi (1,2 miliardi di euro circa) andranno a un programma per la formalizzazione delle micro imprese alimentari, il cui obiettivo è sostenere i prodotti locali e spingerli sul mercato globale; sono circa 200 mila le aziende coinvolte. Sono presenti voci specifiche sulla promozione della coltivazione di erbe aromatiche e dell’apicoltura. Un altro fondo nuovo è quello per lo sviluppo delle infrastrutture per l’allevamento, da finanziare con 150 miliardi di euro (1,8 miliardi di euro circa). Per lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura saranno stanziati 200 miliardi di rupie (circa 2,4 miliardi di euro) attraverso un programma già esistente (Pmmsy, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana). A ciò si aggiunge l’annuncio di riforme normative: in particolare, emendamenti alla legge sulle materie prime (l’Essential Commodities Act) per permettere ai coltivatori di ottenere prezzi migliori e una legge nazionale volta a ridurre le restrizioni e a dare ai coltivatori più possibilità di scelta nella commercializzazione dei loro prodotti. (segue) (Inn)