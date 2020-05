India: ministro Finanze, pacchetto di stimolo punta a creare domanda riattivando l’impresa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è poi un ampio capitolo, intitolato “Nuovi orizzonti di crescita”, riguardante l’apertura del mercato. La novità più rilevante è la fine del monopolio del carbone. La partecipazione dei privati avverrà attraverso un meccanismo di ripartizione delle entrate. L’offerta iniziale riguarderà 50 siti di estrazione. La liberalizzazione riguarderà anche altri segmenti del settore minerario. Nel comparto della difesa il limite alle quote di investimenti esteri diretti che potranno essere autorizzati con la procedura automatica ordinaria passerà dal 49 al 74 per cento; al tempo stesso sarà compilata una lista di armi e strumenti destinati alla sola produzione interna. Interventi significativi anche nel settore aerospaziale, con l’allentamento delle restrizioni all’utilizzo dello spazio aereo indiano. Il governo, dopo il bando per l’operatività e la manutenzione pubblico-privata di sei aeroporti e l’affidamento di tre, ha in programma altri due bandi per sei aeroporti ciascuno. (segue) (Inn)