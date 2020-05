India: ministro Finanze, pacchetto di stimolo punta a creare domanda riattivando l’impresa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultimo blocco riguarda le misure di riforma e “attivazione”. Gli impegni di spesa principali sono per l’aumento della dotazione per il fondo Mgnrega per l’occupazione rurale, di 400 miliardi di rupie (4,9 miliardi di euro), e per la sanità, con particolare riferimento alle istituzioni sanitarie di base e ai centri di salute e benessere nelle aree rurali, ai reparti ospedalieri per le malattie infettive e alla rete dei laboratori. Sarà lanciato un programma nazionale per l’istruzione digitale. Le procedure di insolvenza saranno sospese fino a un anno. Saranno depenalizzate diverse violazioni previste dal Companies Act, la legge di riferimento per il diritto societario. Saranno ulteriormente agevolate le condizioni per la creazione di impresa. Infine, saranno ridefiniti i settori strategici, in ciascuno dei quali resterà almeno un’impresa pubblica strategica, consentendo tuttavia l’attività di quelle private; le altre imprese pubbliche saranno privatizzate. (Inn)