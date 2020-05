Speciale energia: Starace (Enel), Italia superpotenza per rinnovabili ed economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è una "superpotenza" sul piano delle energie rinnovabili e in materia di economia circolare. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, durante una conversazione con il presidente di Fondazione Symbola, Ermete Realacci, organizzato nel quadro della seconda puntata del ciclo d’incontri "L’Italia che verrà". "L’Italia ha un tessuto industriale molto diversificato, innovativo e vivo nella sua continua mutevolezza, nel senso che si adatta in maniera spettacolare alle condizioni che la tecnologia e il commercio globale pongono di fronte all’industria nazionale", ha continuato Starace, sottolineando che l’Italia ha "già dimostrato di poter utilizzare intelligenza e capacità di innovare per generare valore, e non vedo perché non possa continuare a farlo in futuro". L’unico limite che abbiamo, ha concluso, è "l’inconsapevolezza delle nostre capacità". (Ems)