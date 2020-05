Speciale energia: Sechin (Rosneft) chiede riduzione tariffe trasporto di petrolio al livello del 2008

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato della società russa Rosneft, Igor Sechin, ha rivolto un appello al primo ministro ad interim, Andrej Belousov, con la richiesta di ridurre delle tariffe di Transneft e Ferrovie Russe per il trasporto di petrolio. È quanto diffuso dall'agenzia di stampa "Rbk" citando il contenuto della lettera. Sechin propone di stabilire tariffe a livello di dicembre 2008. La lettera di Sechin è stata inviata alla fine di aprile. Egli osserva che le quotazioni del rublo per i prezzi del petrolio degli Urali nell'aprile 2020 hanno raggiunto un livello paragonabile a dicembre 2008 (1.160 rubli al barile contro i 1.080 rubli). Le tariffe di Transneft durante questo periodo sono aumentate di 2,5 volte (da 822 a 2094 rubli per tonnellata per chilometro) e le tariffe delle ferrovie russe sono raddoppiate (da 1253 a 2523 rubli). (Rum)