Speciale energia: Grecia, ambasciata israeliana saluta ratifica dell'accordo sull'East Med

- L'ambasciata israeliana in Grecia ha inviato un messaggio di congratulazioni e di sostegno dopo la ratifica da parte del parlamento di Atene dell'accordo sul gasdotto East Med. Secondo quanto si legge nella nota, Israele sta aspettando l'attuazione del progetto del gasdotto e l'ulteriore rafforzamento della cooperazione regionale in materia di energia. "Siamo molto lieti dell'ampio consenso, trasversale tra i partiti in parlamento", ha dichiarato l'ambasciata israeliana ad Atene commentando il voto di questa notte con cui il parlamento ellenico ha ratificato l'accordo intergovernativo. Secondo la nota, l'East Med contribuirà alla diversificazione energetica ed alla sicurezza delle forniture in Europa. Il ministro dell'Energia greco, Kostis Hatzidakis, ha affermato che l'East Med "è uno dei più importanti progetti energetici internazionali, che cambierà il panorama riguardo le forniture di gas naturale, non solo per la Grecia ma anche per l'Europa". Secondo il ministro greco, "l'attuazione del progetto va avanti nonostante il grande tumulto che la pandemia del coronavirus ha causato all'economia mondiale ed al mercato energetico". Secondo quanto rivelato a fine aprile dal quotidiano "Kathimerini", una joint venture tra la società greca Depa e l'italiana Edison sta cercando di selezionare due contraenti per la costruzione di una parte del gasdotto East Med. La decisione finale sull'investimento è attesa per il 2022; in modo da poter completare il gasdotto per il 2025. (Gra)