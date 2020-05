Speciale energia: egiziana Petrojet vince primo appalto nell'Africa orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia controllata dallo stato egiziano, Petrojet, ha ottenuto un contratto per la produzione di attrezzature per acque profonde per un progetto di liquefazione del gas in Mozambico. Lo ha annunciato il ministero del Petrolio egiziano in una nota. Il ministero riferisce che si tratta del primo appalto vinto da Petrojet in un paese dell'Africa orientale. In base al contratto la compagnia fornirà circa 700 tonnellate di equipaggiamento e 7 ponticelli per pozzi. Il contratto è stato assegnato da Baker Hughes. (Res)