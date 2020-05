Speciale energia: Starace (Enel), pandemia accelera transizione verso rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 accelera la transizione energetica verso le rinnovabili piuttosto che frenarla, perché rende ancora più necessario investire per potenziare l’economia: negli ultimi anni la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è diventata più conveniente rispetto a quella da centrali che utilizzano combustibili fossili. Così l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, durante una conversazione con il presidente di Fondazione Symbola, Ermete Realacci, organizzata nel quadro della seconda puntata del ciclo d’incontri “L’Italia che verrà”. “Il tema principale oggi è transitare velocemente verso una generazione energetica rinnovabile: si tratta di un processo inevitabile, che è in corso e che ritengo debba essere ancora più rapido, ma anche tale da consentire alle persone di tenere la luce accesa”, ha spiegato l’Ad. Sul tema dei prezzi del petrolio, Starace ha sottolineato che il ribasso “testimonia quanto l’economia globale possa continuare ad usufruirne sempre meno, e di come al suo posto si possa spesso utilizzare l’elettricità”. “Elettrificando i consumi energetici globali si può decarbonizzare l’economia”, ha concluso. (Ems)