Speciale energia: annuncio ministro Esteri, Bielorussia comincerà a importare petrolio da Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia comincerà a importare petrolio dagli Stati Uniti. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. “Sono felice di annunciare che inizierà la consegna di petrolio dagli Usa alla Bielorussia. Ciò è stato reso possibile come risultato degli accordi raggiunti nel corso della visita in Bielorussia del segretario di Stato Usa Mike Pompeo e del suo incontro con il presidente Aleksandr Lukashenko”, ha detto Makei. La consegna di petrolio Usa rientra nella strategia di diversificare le fonti di approvvigionamento e di assicurare la continuità delle attività di raffinazione dell’industria bielorussa per il 2020 e gli anni successivi. (Rum)