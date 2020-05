Speciale energia: Mosca presenta appello contro sentenza Aia su 57 miliardi di dollari ad azionisti Yukos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa ha fatto appello alla Corte suprema dei Paesi Bassi per la decisione della Corte d'Appello dell'Aia nella causa degli azionisti di maggioranza dell'ex compagnia petrolifera Yukos contro Mosca per il recupero di 57 miliardi di dollari. È quanto diffuso in una nota del ministero di Giustizia della Federazione Russa. L'istanza afferma che il tribunale dell'Aia "ha trascurato numerose violazioni da parte dei querelanti della normativa anticorruzione e antiriciclaggio". Gli ex proprietari di Yukos avrebbero "permesso l'evasione fiscale sistematica, il trasferimento illegale di beni all'estero, il riciclaggio di denaro e altre azioni illegali", ha affermato il ministero della Giustizia. Pertanto non potrebbero essere riconosciuti come investitori in buona fede nel senso del Trattato sulla Carta dell'energia a cui si riferiscono", insiste il ministero russo. Infine, prosegue il ministero della Giustizia, la decisione della Corte d'Appello dell'Aia non rispetta la posizione della Corte europea dei diritti dell'uomo. Quest'ultima, nelle sue decisioni, ha ripetutamente negato le accuse contro la "motivazione politica" della Federazione Russa e la "natura repressiva" delle misure fiscali intraprese contro Yukos. (Rum)