Roma: arrestata giovanissima coppia di corrieri della droga a Montelibretti

- Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Montelibretti hanno arrestato, in flagranza di reato, presso lo scalo Cotral di via Prato dell’Olmo, una coppia di giovani residenti entrambi nel reatino, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo. In particolare, un 20enne di origine romena e una ragazza italiana di soli 16anni sono stati sorpresi a trasportare droga già confezionata in singole dosi per la vendita al dettaglio. Quando sono stati fermati dai militari per un controllo sul piazzale della fermata del servizio regionale di trasporto pubblico, hanno reagito con nervosismo ed insofferenza. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 11,5 grammi di cocaina suddivisa in 25 dosi e di 85,5 grammi di hashish. Scoperta, la coppia ha ammesso di aver acquistato la droga nella Capitale con l'obiettivo di rivenderla nel piccolo centro del reatino dove vivono. Su disposizione dell'autorità giudiziaria della Procura di Tivoli e Procura per i minorenni di Roma, il giovane è posto agli arresti domiciliari, mentre la 16enne è stata accompagnata al centro di prima accoglienza per minori di Roma.(Rer)