Dl Rilancio: Barbaro (Lega), posticipare termini per bonus edilizi

- Posticipare i termini per ottenere i bonus edilizi. Lo chiede Claudio Barbaro, senatore della Lega e componente della commissione cultura a Palazzo Madama. "Ho indirizzato una interrogazione al presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte – spiega in una nota -, poiché alla luce di quanto accaduto in seguito all’emergenza sanitaria, e delle norme e divieti emanate per contenere i contagi, a tutt’oggi non è possibile né convocare, né espletare assemblee di condominio finalizzate all’approvazione dei bilanci per ottenere i bonus previsti per il ripristino di facciate condominiali e per l’efficientamento energetico (ecobonus) e statico (sismabonus) dei fabbricati. Sarebbe, pertanto, necessario posticipare il termine perentorio per la approvazione dei bilanci condominiali oltre il 30 giugno per l’ottenimento dei bonus edilizi".(com)