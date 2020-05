Coronavirus: dalla Regione Lombardia 7,5 milioni per nuovi impianti sportivi e riqualificare esistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta della Regione Lombardia sha approvato i criteri del bando dedicato all'impiantistica sportiva lombarda. Saranno stanziati 7,5 milioni di euro a fondo perduto per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la riqualificazione di quelli esistenti. "Ci troviamo di fronte ad un momento straordinario - ha spiegato Martina Cambiaghi - e per questo motivo stiamo mettendo in campo aiuti concreti far ripartire tutto il mondo sportivo dopo l'emergenza sanitaria legata al Covid-19". "Abbiamo deciso di venire incontro a tutti i soggetti che operano nel settore sportivo - ha aggiunto - con un bando che possa riqualificare le strutture. Si tratta di un'importante occasione, un'opportunità d'oro, da cogliere per la ripartenza"."L'Assessorato allo Sport di Regione Lombardia - ha ribadito - mette a disposizione un provvedimento che stanzia nel triennio 2020-2022, 7,5 milioni di euro a fondo perduto per la realizzazione di nuovi impianti e gli ampliamenti di quelli esistenti. "I fondi - ha precisato - serviranno anche per riqualificazione, la messa a norma, la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche". "Questi 7,5 milioni, inoltre, - ha proseguito - potranno essere utilizzati per l'efficientemente energetico oltre che per migliorare e riqualificare i servizi per l'attività sportiva anche in conseguenza all'emergenza sanitaria Covid19". (segue) (Com)