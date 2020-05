Viabilità: Cerquoni (Lega), San Giovanni ripiomba nel caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è pace per il quadrante di San Giovanni e per i suoi residenti. Lo dichiara in una nota il consigliere Flavia Cerquoni, capogruppo Lega in Municipio VII e vice-coordinatore Lega di Roma. "Non sono bastati gli interminabili disagi - aggiunge - dovuti agli scavi infiniti della metro C, da oggi iniziano i lavori per le ciclabili che sconvolgeranno la viabilità tra via Taranto e via La Spezia. E come buona prassi del M5s i cittadini ignari di tutto fino all'ultimo minuto non hanno potuto esprimere la loro opinione riguardo ad un blocco di quasi un anno di lavori che chiuderà in una morsa il loro quartiere. Né il presidente del Municipio Monica Lozzi, evidentemente troppo impegnata nella sua candidatura a sindaco, né tantomeno la Raggi, si sono degnate di studiare soluzioni alla viabilità insieme ai cittadini ascoltando le reali esigenze dei veri fruitori del quartiere". (segue) (Com)