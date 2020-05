Decreto Rilancio: Capone (Ugl), protocolli inadeguati a garantire riapertura delle attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I protocolli e le linee guida del governo sono lacunosi e non idonei a garantire la riapertura delle attività su tutto il territorio: è evidente che senza l’apporto degli enti locali non ci sarebbe stata alcuna effettiva ripartenza. Così il segretario generale dell’Ugl, Paolo Capone, in merito alla riapertura delle attività disposta dal governo. “In questa fase le Regioni svolgono un ruolo di supplenza essenziale al fine di fornire a imprese e lavoratori gli strumenti necessari per districarsi all’interno di un quadro normativo farraginoso e oscuro”, ha detto, sottolineando che “sarebbe opportuno sospendere il pagamento delle tasse per tutto il 2020 al fine di garantire maggiore liquidità alle aziende”. Il nostro paese, ha continuato, ha bisogno di uno shock fiscale come la flat tax, in grado di favorire una solida ripresa economica. “Ci aspettiamo dall’esecutivo meno promesse e proclami e più fatti a sostegno del nostro tessuto imprenditoriale che deve essere messo in condizione di ripartire e tornare a produrre utili”, ha concluso. (Com)